Ausbau der Sportanlagen Concordia Rheinberg vermisst Planungssicherheit

Nach dem TuS 08 Rheinberg und dem Rheinberger Stadtsportverband äußern sich jetzt auch zwei Vorstandsmitglieder des Fußballvereins Concordia Rheinberg zu den Plänen, die Sportanlagen an der Xantener Straße in Rheinberg und am Mittelweg in Borth auszubauen. Dennis Tenge (Erster Vorsitzender) und Frank Baumbach (Zweiter Vorsitzender) haben eine durchaus kritische Betrachtung der Dinge.