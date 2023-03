Sportverein der Zukunft in Rheinberg Concordia nähert sich ihrer Vision 2030

In einem weiteren Schritt will Joel Willms den Bereich Betriebssport voranbringen, wobei Fitness-Angebote für Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen als Gesamtpaket geschnürt werden sollen. Nach der Arbeit noch etwas für die Fitness tun – das ist die Devise für die Life-Work-Balance. Unter dem Stichwort „Concordia to Go“ sollen hier auch eventuell neue Übungsräume, unabhängig vom Sportcenter in Ossenberg, gesucht werden, damit bestimmte Sportangebote ausgelagert werden können. „Es ist aber auch denkbar, dass wir unsere Angebote im Sportcenter in Kombination mit dem Fitnessstudio anbieten“, sagt Joel Willms.