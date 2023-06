Förderung für Rheinberger Sportverein Concordia Ossenberg hat jetzt ein Spielmobil

Der Verein will den Pedalo-Spielmobil-Anhänger unter der Betreuung eines Sportstudenten (ein Minijobber) an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet einsetzen. Da der robuste Kofferanhänger mit Jongliersets, Pedalos, Stelzen, Airtrackrollen oder Skiern an Bord schnell und unkompliziert einsetzbar ist, können die Bewegungslandschaften und Spielangebote in kurzer Zeit etwa auf Pausenhöfen von Schulen und Kitas und anderen Freiflächen aufgebaut werden. Dabei sind auch verschiedene Zeitfenster – von Stunden bis hin zu Aktionstagen – abzudecken.