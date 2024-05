Comedyabend im Bürgerhaus Budberg Sascha Korf kriegt sie alle

Korfs neues Programm „Veni, Vidi, Witzig“ lebt davon, dass das Publikum mit in die Show einbezogen wird. Und so hatte er schon früh neben dem Bohrtechniker Jörg, der zwar „nicht aus Borth“ stammt, eine unterhaltsame ältere Dame aus der ersten Reihe als Gesprächspartner gefunden. Zu beiden kehrte er während des gesamten Abends immer wieder zurück. Wer sich aber in den hinteren Reihen sicher vor seiner Kontaktaufnahme wähnte, wurde eines Besseren belehrt. Bei Sascha Korf sitzt gewissermaßen jeder in der ersten Reihe. „Ich will euch alle kennenlernen“ – mit dieser Drohung durchforstete er die Stuhlreihen des Bürgerhauses und fand stets interessante Partner.