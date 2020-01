Kabarett in Rheinberg : Zwei Adler-Genossen rocken die Stadthalle

Rheinberg Herbert Knebel, der ewig nörgelnde Ruhrpott-Rentner mit Kappe und Kassengestell, und sein Gitarrist Ozzy Ostermann haben die seit langem ausverkaufte Stadthalle gerockt.

640 Zuschauer waren restlos begeistert vom Solo-Programm „Im Liegen geht’s“. Diesmal kamen Uwe Lyko und Georg Jacobi-Goebel, wie die beiden Künstler mit bürgerlichen Namen heißen, also ohne das „Affentheater“ in die Stadthalle, wo sie schon so oft zu Gast waren. Eingeladen hatte die beiden die Kulturinitiative Schwarzer Adler, die weiterhin die Kulturveranstaltungen im Vierbaumer Adler ausrichten wird. Das Kulturlokal wird jetzt von einer Genossenschaft betrieben. Lyko und Jacobi-Goebel vergaßen nicht zu erwähnen, dass auch sie Adler-Genossen sind. Nach Rheinberg kommen die Musik-Comedians immer gerne. Auch deshalb, weil das Rheinberger Publikum ein besonders aufmerksames sei, wie Lyko am Rande der Veranstaltung sagte. up/RP-Foto: ArFI