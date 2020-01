Betrieblicher Umzug : Cocktail-Ambulanz zieht ins Autohaus

Andreas Beuscher hat das ehemalige Terhorst-Gelände gegenüber der Ossenberger Mühle gekauft und will seinen Betrieb von Anfang Februar an von hier aus weiterführen. Foto: JA/Fischer, Armin (arfi)

Andreas Beuscher ist mit den Fahrzeugen seiner mobilen Cocktail-Bar aus Kamp-Lintfort an den Mühlenweg in Ossenberg umgezogen. Hier hat er jetzt ganz andere räumliche Möglichkeiten für seine spezielle Event-Dienstleistung.

Wo früher geschraubt wurde, wird demnächst gerührt, geschüttelt und gemixt. Mit seiner mobilen Cocktailbar „Cocktail Ambulanz“ ist Unternehmer Andreas Beuscher in die Räume des ehemaligen Autohauses Terhorst in Ossenberg gezogen. Die Schließung des Autohauses Ende vergangenen Jahres war für den 39-Jährigen wie ein Sechser im Lotto.

Seit einigen Jahren in Ossenberg beheimatet, hatte er mitbekommen, dass der Kfz-Betrieb eingestellt wird. Also hat Beuscher kurzerhand eine E-Mail geschrieben, um Kontakt aufzunehmen. „Meinen bisherigen Standort in Kamp-Lintfort hätte ich im nächsten Jahr aufgeben müssen, da wollte ich die Gelegenheit wahrnehmen“, erzählt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der die Immobilie gekauft hat. Damit kehrt Beuscher nach sechs Jahren zurück zu seinen unternehmerischen Wurzeln. Denn in Rheinberg hatte er den Grundstein für sein Geschäft gelegt.