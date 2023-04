Gastronomie in Rheinberg Cocktail-Ambulanz stellt Taxi-Betrieb ein

Was vor 14 Jahren zu Hause im Wohnzimmer von Andreas Beuscher als Idee mit unbestimmtem Ausgang begann, hat sich zu einem florierenden Unternehmen entwickelt. Die Cocktail-Ambulanz ist inzwischen eine feste Größe auf den Partymeilen am Niederrhein, aber auch im Ruhrgebiet. Geburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern oder eine Party einfach nur so aus Spaß an der Freud – die zu rollenden Theken umgebauten Rettungswagen trifft man an vielen Orten. Acht ehemalige Rettungswagen, drei Anhänger, ein Lkw, allesamt mit allem ausgestattet, was man zum Anmischen und Ausschenken von Cocktails benötigt, sowie mehrere „normale“ Autos nennt Andreas Beuscher sein Eigen. 35 Aushilfen sind für ihn unterwegs. Und mit dem Rheinberger Martin Plien hat er einen festen und zuverlässigen Mitarbeiter fürs Büro, für die Koordination und alles andere an seiner Seite.