Ehejubiläum in Rheinberg Diamanthochzeit im Hause Moser in Millingen

Christel Moser, gebürtige Millingerin, hatte eine Ausbildung bei Reichel in Rheinberg, damals das größte Heimtextilwerk in Europa, zur Industriekauffrau abgeschlossen. Ihr Mann, der aus dem Sudetenland stammt, war als 14-Jähriger aus der damaligen DDR in den Westen übergesiedelt. Günter Moser befand sich seinerzeit in Ostdeutschland in einer Ausbildung in einem staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb und kam nach seiner Flucht bei einer Tante in Rheinberg unter.