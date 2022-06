Kulturfest Rheinberg : Chris Koch live: gute Stimme und gute Stimmung

Rheinberg Beim Rheinberger Kulturfest präsentierte sich am Freitagabend die Coverband Chris Koch & Friends um den 29-jährigen Namensgeber und Sänger vom Annaberg. Ohne Zugabe kamen die Musiker nicht davon.

Während der ebenso junge wie talentierte junge Moerser Musiker Noah Warwel am Freitagabend ganz allein auf der Marktbühne spielte und seine Songs in die Loop-Maschine speiste, füllte sich der Platz zwischen St.-Peter-Kirche und Altem Rathaus nach und nach. Klar: Man hätte sich mehr Zuschauer gewünscht, aber fürs erste Mal dürften die Veranstalter zufrieden gewesen sein.

Für den Rheinberger Sänger Chris Koch gilt ohnehin: Ob 10, 100 oder 1000 Menschen vor der Bühne – egal, er gibt immer 100 Prozent. So auch diesmal. Der 29-Jährige, unter anderem Sänger der Kölsch-Band Boore, hatte unter dem Siegel „Chris Koch & Friends“ eine Band aus Profimusikern zusammengestellt. Mit dabei unter anderem der vorzügliche Pimpy-Panda-Drummer Vincent Golly und die Top-Sängerin Chantal Jansen, die zum Line up des Wolfgang-Petry-Musicals „Wahnsinn!“ gehört.

Die sieben „Friends“ heizten dem Publikum am Freitagabend mit durchweg gecoverten Stücken ganz schön ein. Koch hatte ein gut tanzbares Programm zusammengestellt. Bei „Everybody“ von den Backstreet Boys, „Baby, one more time“ von Britney Spears, aber auch bei deutschsprachigen Titeln wie „Chöre“ von Mark Foster oder „Tage wie diese“ von den Toten Hosen feierten die Rheinberger gerne mit. Chris Koch glänzte mit hervorragender Stimme und guter Bühnen-Präsenz.