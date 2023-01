Live-Musik in Rheinberg Mit swingenden Klassikern wird das neue Jahr begrüßt

Im Alpsrayer Musik-Club To Hoop erwacht wieder das kulturelle Leben. Mit einem Jazz-Konzert startet Betreiber Sami Durak am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, ins neue Jahr. Auftreten werden Chris Hopkins & the Young Lions mit dem Programm „Swinging into the new year“. Die Musiker spielen Klassiker: Songs von George Gershwin bis Frank Sinatra stehen dann auf der Liste.