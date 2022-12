Konzert in Rheinberg Chor Da Capo lädt zum weihnachtlichen Singen ein

Voller Vorfreude blickt der Chor, der mehr als 50 Mitglieder hat, nun auf den vierten Advent. An diesem Sonntag, 18. Dezember, findet um 15 Uhr ein weihnachtliches Mitsingkonzert im evangelischen Gemeindehaus in Wallach statt: Der Chor singt Lieder, und im Wechsel ist das Publikum eingeladen, altbekannte und neue Weihnachtslieder mitzusingen. „Dabei braucht sich niemand Sorgen um fehlende Textkenntnisse zu machen“, betont die Vize-Vorsitzende Dörte Schültingkemper. Bei allen Mitsing-Liedern werden die Texte an die Wand projiziert. Die Freude am gemeinsamen Gesang steht an erster Stelle. Bei einem Becher Glühwein oder Kaffee und Gebäck soll eine weihnachtliche Stimmung entstehen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.