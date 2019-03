Jahreshauptversammlung: Da Capo feiert zehnjähriges Bestehen

Der Chor Da Capo blickt zuversichtlich in die Zukunft und hat in diesem Jahr noch eine Menge vor. Foto: Chor

Borth/Wallach Der Chor aus Borth/Wallach hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Die Vorschau für 2019 zeigt wieder ein abwechslungsreiches Programm: Es sind Auftritte auf Hochzeiten geplant, außerdem besteht der Chor seit zehn Jahren. Am 5. Mai wird deshalb am Gemeindehaus in Wallach ein großes Fest gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um zu diesem Anlass ein buntes Programm zusammenzustellen. Alle Interessierten, die mitfeiern möchten, sind eingeladen. Für Getränke, Leckereien vom Grill und ein großes Kuchenbuffet ist gesorgt. Ein weiterer Höhepunkt wird in diesem Jahr das vorweihnachtliche Konzert im Gemeindehaus Wallach sein, das schon zum fünften Mal gemeinsam mit dem Posaunenchor der Gemeinde stattfindet. Die Jahreshauptversammlung klang gemütlich aus.