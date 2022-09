Kirchenmusik in Rheinberg : Chor Cantemus singt Abendgebet in St. Anna

Rheinberg Der Evensong, ein musikalisches Abendgebet, hat seine Wurzeln in der anglikanischen Kirche. Der Chor der Kirchengemeinde von St. Peter sieht darin die Chance, die christliche Botschaft auch außerhalb von Gottesdiensten zu vermitteln.

Cantemus, Chor der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Rheinberg, wird am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr einen Evensong in der Kirche St. Anna am Annaberg in Rheinberg darbieten.

Der Evensong, ein musikalisches Abendgebet, hat seine Wurzeln in der anglikanischen Kirche. Die Form des Evensongs gibt es sowohl in der katholischen Liturgie als auch in der evangelisch-lutherischen Liturgie nicht. Dafür sind es hier die Vesper am Nachmittag und die Komplet am Abend, die noch bis heute in den Klöstern zu den Hauptgebetszeiten des Stundengebetes gesungen werden. Da die Komplet unmittelbar vor der Nachtruhe gesungen wird, die in den Klöstern vor der allgemein üblichen Nachtruhe beginnt, hat sie bei Gläubigen, die einen anderen Lebens- und Tagesrhythmus erleben, wenig Zuspruch erhalten.