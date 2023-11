Live-Musik in Rheinberg Chicago-Blues am Sonntag im To Hoop

Am Sonntag, 12. November, 20 Uhr, spielt das Gerry Hundt Trio aus den USA live im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 in Alpsray. Der Chicagoer Bluesman Gerry Hundt spielt traditionellen Chicago-Blues. Nach jahrelanger Erfahrung als Mitmusiker angesagter Chicagoer Bluesbands wie Easy Bill & the Big Beat und später bei Nick Moss & the Fliptops gründete Gerry Hundt im Jahr 2007 seine eigene Band. Heutzutage spielt er mit seiner neuen eigenen Band The Dig 3, der Corey Dennison Band und ist weiterhin ein gern gesehener Mitmusiker in den verschiedensten Bluesbands in und um Chicago. Neben all diesen Projekten tritt Gerry Hundt auch als