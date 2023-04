Altholzverwertung in Rheinberg Chemie-Unternehmer loben Solvay-Holzkraftwerk

Die mittelständisch geprägte Chemie-Industrie am linken Niederrhein will mit Innovationen und Investitionen mehr Klimaschutz erreichen. Das wurde bei der Mitgliederversammlung der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein betont. Bei einer Besichtigung des Holzkraftwerks „Woodpower I“ der Solvay Chemicals in Rheinberg hat Norbert Mülders, Geschäftsführer und Werkleiter in Rheinberg, den weiteren Vorstands- und Verbandsmitgliedern Einblicke in den Kohleausstieg in der Energieversorgung am Standort Rheinberg gewährt.