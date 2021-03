Online-Veranstaltung der Volkshochschule : Chefärztin hält Vortrag über Angststörungen

Dorothee Müller ist Chefärztin am St. Nikolaus in Rheinberg. Foto: arfi Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Dr. Dorothee Müller, Chefärztin des psychiatrischen Krankenhauses St. Nikolaus in Rheinberg, hält am Mittwoch, 17. März, von 18 bis 19.30 Uhr, bei der VHS einen Vortrag zum Thema „Angst – ein normales Gefühl?“

Die Angst vor einer möglichen Infektion mit schwerer Erkrankung, die Sorge um den Arbeitsplatz und Veränderungen im Familien- und Beziehungsgefüge haben in den Monaten der Corona-Pandemie bei vielen Menschen Angst und Unsicherheit ausgelöst. Zunächst einmal eine völlig normale Reaktion, sagt Dorothee Müller, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie St. Nikolaus in Rheinberg.

Angst sei eine sinnvolle Reaktion des Körpers, die uns vor Gefahren schützt. Was aber unterscheidet „normale“ Angst von einer behandlungsbedürftigen Angst- oder Panikstörung? Darüber informiert Dorothee Müller am Mittwoch, 17. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Rahmen des VHS-Vortrags „Angst – ein normales Gefühl?“

„Meist unter dem Eindruck lang andauernder Stressbelastung droht sich die Angst zu verselbstständigen und krankhaft zu werden“, erläutert Müller. Stehe eine Person unter starker beruflicher Belastung, könne beispielsweise die Angst vorm Autofahren so übermächtig werden, dass der Betroffene den Weg zur Arbeit nicht mehr bewältigen kann. Im schlimmsten Fall wird die Angst zum ständigen Begleiter, beherrscht den Alltag und schränkt die Lebensqualität so weit ein, dass am Ende das Haus nicht mehr verlassen werden kann.