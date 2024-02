Im Kamper Hof in Rheinberg Rotary-Club lädt zum Charity-Konzert für das Hospiz

Peter Raendchen vom Rotary-Club sagt: „Rheinberg kann stolz sein, eine Institution wie das Haus Sonnenschein in seinen Mauern zu beherbergen. Deshalb haben wir beschlossen, uns wieder einmal zu seinen Gunsten zu engagieren und hoffen auf große Unterstützung.“ Der Rotary-Club hat beschlossen, keinen Eintritt zu verlangen. Allerdings ist es notwendig, sich im Vorfeld eine Eintrittskarte in der Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße abzuholen. Das Kontingent ist begrenzt, und die Rotarier hoffen, dass alle, die sich eine Eintrittskarte besorgen, dann auch zu der Veranstaltung kommen. Wer den Weg in die Stadt nicht schafft, kann sich auch gerne unter der Mobilnummer 01512 4186688 an den Organisator wenden, der auch gerne weitergehende Fragen beantwortet.