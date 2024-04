Immobilien an der Winkelstraße in Rheinberg CDU hofft, dass Solvay die Siedlungshäuser an Ossenberger verkauft

Solvay will die alte Werkssiedlung an der Winkelstraße verkaufen. Die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner, nicht wenige leben seit Jahrzehnten in den denkmalgeschützten Häusern, haben ein Vorkaufsrecht. Und Solvay will die knapp 30 Gebäude ausdrücklich nicht an einen Investor verkaufen. Alle Pläne haben Norbert Mülders als Solvay-Werkleiter und Oliver Peeters von Eck-Immobilien als beauftragter Verwalter vergangene Woche in einer rund zweistündigen Veranstaltung in der Alpener Burgschänke vorgestellt.