Rundgang des Ortsverbands : CDU will bessere Radwege in Orsoy

Die CDU Orsoy um die Vorsitzende Tanja Mark (2.v.l.) schaute sich auch das freie Grundstück an der Einmündung Am Gildenkamp an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Orsoy Der Ortsverband hatte zu einem Rundgang durch den Stadtteil eingeladen. Zwei Themen standen im Mittelpunkt: die Parkplatzsituation und der Zustand der Fahrradwege. Es gab eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen.

Für Tanja Mark, seit einem halben Jahr Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Orsoy, war es die erste Ortsbegehung in ihrer Amtszeit. Die Ortspartei führt Interessierte – nicht nur Parteimitglieder – zu bestimmten Themen durch den Ort. Diesmal ging es schwerpunktmäßig ums Parken und um Fahrradwege. Sieben Frauen und Männer liefen mit – für das Sauwetter in diesen Tagen keine schlechte Ausbeute.

Ratsherr Josef Devers, der bei diesem Termin die Regie übernahm, stellte fest: „Wir brauchen Stellplätze in Orsoy.“ Dabei fiel der Blick auf das freie Grundstück an der Kreuzung nahe der PM-Tankstelle neben der Einfahrt in die Straße Am Gildenkamp. 1400 Quadratmeter groß dürfte die Fläche wohl sein, sie ist als Bauland ausgewiesen, aber es baut dort niemand. Vielleicht, so die CDU-Runde, könne man dort ja etwas hinbekommen. Besonders knapp seien die Parkplatzflächen nämlich im Wohngebiet Am Kuhteich. Viele der Hauseigentümer hätten zwei Autos, so dass es schnell knapp werde mit Parkraum. Abwarten müsse man, wie es auf dem Gelände der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) weitergehe. Nach 2025 könnte das alte Krankenhaus abgerissen und es könnten dort Wohnungen gebaut werden.

Der Bahndurchlass zum Niag-Hafen an den Straßen Drießen/Hafendamm. Kann dort ein Radweg über den Deich geführt werden? Foto: Uwe Plien

Info Kommunales Netzwerk für Nahmobilität Fahrradfreundliche Stadt Rheinberg ist seit 2021 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kreise, Städte und Gemeinden in NRW (AGFS). Landesverkehrsministerin Ina Brandes, Christine Fuchs als Vorstand der Arbeitsgemeinschaft und Bürgermeister Dietmar Heyde unterzeichneten die Urkunde im November. Die Stadt ist nun Teil eines der größten kommunalen Netzwerke in Sachen Nahmobilität.

Unklar ist, was einmal mit dem Grundstück neben dem Parkplatz des Edeka-Marktes Daniels an der Rheinberger Straße geschieht. Sollte dort gebaut werden, so war eine Idee, könne man über zusätzliche Stellplätze verhandeln. In Augenschein nahmen die Orsoyer auch ein unbebautes, zugewachsenes und verwildertes Grundstück an der Landrat-von-Laer-Straße nahe der Bahnlinie. Man wolle herausfinden, wer der Eigentümer sei und überlegen, was damit geschehen könne.

Mit dem vor zwei Jahren sanierten und asphaltierten Parkplatz am Nordwall (Grundschule) sind die Parteistrategen im Großen und Ganzen zufrieden. Gut fanden sie, dass Wohnmobil-Stellplätze angelegt worden seien. Ärgerlich sei allerdings, dass Wohnanhänger auf den für Autos vorgesehenen Plätzen abgestellt werden. Beim Rundgang waren es zwei, die sechs Stellplätze blockierten, zudem noch einige kleinere Anhänger. Gerne sähen die Orsoyer auf dem Parkplatz Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. „Ein Stromanschluss ist bei der Sanierung gelegt worden“, sagte Josef Devers.

Mehr Kopfzerbrechen als die Parkplatzsituation bereitete der Zustand der Fahrradwege. So sei die Anbindung bis zum Edeka-Markt entlang der Rheinberger Straße nicht gut. Da es sich um eine Landstraße handele, sei nicht die Stadt, sondern der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig.

Nur Kopfschütteln hatte die Gruppe für eine Situation am Hafendamm in Höhe der Hausnummer 3A übrig. Dort werden Radfahrer, die einen schmalen kombinierten Geh- und Radweg Richtung Ortsmitte nutzen, plötzlich über die Fahrbahn gelenkt. Auf der anderer Seite wird der Radweg im Gegenverkehr Richtung Grundschule fortgesetzt. „Das muss man wissen, erkennen kann man das nicht“, meinte CDU-Ratsmitglied Heinz Engelke. Zu eng, zu unübersichtlich, nicht gut durchdacht – Stellen wie diese gebe es viele in Orsoy, lautete der Tenor der Teilnehmer, die sich auch die Durchlässe zum Niag-Hafen anschauten. Es gebe den Vorschlag, im Zuge der Deichsanierung den Radweg dort über den Deich zu führen. Die entscheidende Frage sei allerdings, wie und ob man die Durchlässe überwinden könne.

„Wenn Rheinberg Anschluss an die Fahrradautobahnen bekommen soll, dann geht das nur über Orsoy“, meinte Devers. Das sollte in der Planung berücksichtigt werden. Die CDU wird ihre gesammelten Erkenntnisse nun zunächst parteiintern beraten.

(up)