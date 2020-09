Kommunalwahl 2020 : CDU verlost zehn Rheinberg-Badehandtücher

Rheinberg Nach Spiel, Poster und Postkarte mit Rheinberg-Motiv hat die CDU ihre Reihe mit den handgezeichneten Illustrationen rund um Rheinberg und seinen Ortsteilen nun mit einem Badehandtuch komplettiert.

In einem Gewinnspiel auf der Social-Media-Plattform Facebook werden zehn Rheinberg-Badetücher in einer Größe von 100 x 150 Zentimeter verlost. Das Gewinnspiel endet am 10. September um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost. Voraussetzung, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist das Liken der Facebook-Seite CDU-Stadtverband Rheinberg und ein Like des Facebook-Gewinnspielposts. Die Facebook-Usernamen der Gewinner werden als Kommentar unter dem Gewinnspielposting bekanntgegeben. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz.