Kinderbetreuung in Rheinberg CDU und SPD wollen mehr Geld für Tagespflegepersonen

Angepasst werden soll auch der Sachkostenanteil entsprechend der allgemeinen Kostensteigerung – so, wie es das Statistische Bundesamt festgestellt habe. Die Richtlinien der Stadt Rheinberg über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege (im Kapitel 11, Finanzierung der Kindertagespflege) sollen entsprechend geändert werden. „Die Verwaltung soll darstellen, in welchem Umfang sich die Leistungen an die Tagespflegepersonen für 2024 verändern werden“, schreiben CDU und SPD in ihrem gemeinsamen Antrag. Und: „Dieses Ergebnis ist in den Haushaltsplanberatungen einzuplanen. Der Antrag wird im Jugendhilfeausschuss diskutiert. Das Gremium tagt am Dienstag, 21. November, um 17 Uhr, im Stadthaus, Raum, 249.