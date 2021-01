Gewerbeansiedlungen in Rheinberg : CDU und Grüne für kleinteiliges Gewerbe

Was wird aus den Messehallen am Annaberg? Die Politik will auf Nummer sicher gehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheinberg Ein gemeinsamer Antrag der beiden Mehrheitsfraktionen im Stadtrat soll verhindern, dass weitere Logistikzentren in Rheinberg gebaut werden können. CDU und Grüne nehmen jetzt das Messe-Areal und andere Flächen in den Blick.

Die SPD war vorgeprescht, jetzt folgten CDU und Grüne mit einem gemeinsamen Antrag, der für die beiden größten Fraktionen im Rat „über das hinausgeht, was die Sozialdemokraten fordern“. Die SPD hatte nach dem Wirrwarr um die geplante Garbe-Ansiedlung an der Alten Landstraße die Messe Niederrhein als möglicherweise nächste Wunschfläche für einen Logistiker ins Blickfeld genommen. Sie will dort die Bauleitpläne so ändern, dass keine XXL-Hallen, die von Riesentrucks angesteuert werden, gebaut werden können. Stattdessen sollen sich dort, wenn die Messe nicht mehr als solche genutzt wird, kleinere Betriebe ansiedeln: Handwerksfirmen und produzierendes Gewerbe.

Genau das halten CDU und Grüne auch für gut und richtig, wobei sie ihr Lasso noch etwas weiter auswerfen. Sie denken auch an Grünflächen als ökologischen Puffer zwischen den jetzigen Messehallen und den angrenzenden Wohnhäusern. Und sie wollen sicherstellen, dass weitere nicht mehr oder nur teilweise genutzte Industrie- und Gewerbeflächen im Stadtgebiet von mindestens 2500 Quadratmetern Größe untersucht und vor einer Logistikhallen-Nutzung geschützt werden.

Grünen-Fraktionssprecherin Svenja Reinert erklärte am Donnerstagabend, warum CDU und Grüne den Antrag zusammen einbringen: „Wir haben im Dezember den Beschluss zur Garbe-Fläche gemeinsam durchgebracht, da ist es nur konsequent, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Wir wollen künftig sicher sein können, dass das, was uns an der Alten Landstraße passiert ist, nicht noch mal passiert.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Erich Weisser erinnerte an frühere Pläne für das Messe-Areal: „Es gab dort schon einen Investor, der Logistikhallen bauen wollte. Und es gibt ein Störfallgutachten, das in Verbindung mit dem Chemiewerk Inovyn zu sehen ist. Jetzt ist es Zeit, über eine andere Nutzung nachzudenken: über eine kleinteilige Gewerbestruktur.“