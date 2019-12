Mitgliederversammlung in Rheinberg : CDU-Stadtverband setzt auf die Jugend

Mitgliederversammlung in Rheinberg

Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes mit (v.l.) Klaus Wittmann, Andreas Will, Ricarda Lambertz, Swen Denzau, Brigitte Devers, Leslie Schattmann, Andreas Sieske, Sarah Stantscheff, Willi Jenk, Tobias Faasen, Heinz Engelke. Foto: CDU

Rheinberg Sarah Stantscheff wurde als Vorsitzende bestätigt. Daneben gab es zahlreiche Wechsel im Vorstand.

Sarah Stantscheff bleibt erste Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Rheinberg. Sie wurde bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Saal der Alten Kellnerei im Amt bestätigt und will sich nun auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr konzentrieren, wie sie erzählte. „Vor uns liegen wichtige Aufgaben, gemeinsam werden wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter die Weichenstellung für eine erfolgreiche Kommunalwahl legen“, sagte Stantscheff. Sie freue sich auf die Arbeit im neuen Vorstand, ergänzte sie.

Als zweiter neuer Stellvertreter ist Andreas Sieske hinzugekommen, der neben seiner Funktion als Sachkundiger Bürger im Stadtmarketing, Tourismus und Kulturausschuss, bisher die Aufgaben des Internetbeauftragten und Grafikers im Stadtverbandsvorstand übernommen hatte und im Bereich der IT zu Hause ist.

Als neuer Schatzmeister wurde Andreas Will das Vertrauen geschenkt, der sich nun um die Finanzen der Partei kümmern darf und als langjähriger Schatzmeister im Reservistenverband der Bundeswehr viel Erfahrung bei den Finanzen mitbringt. Mitgliederbeauftragter ist nun Swen Denzau, auch er ist Sachkundiger Bürger. Zum Schriftführer wurde Leslie Schattmann bestimmt, der diese Position auch bei der Jungen Union ausübt. Mit 22 Jahren ist er das jüngste Vorstandsmitglied. Der Vorstand wird insgesamt von acht Beisitzern komplettiert, wobei aus jedem Ortsverband jeweils zwei Beisitzer entsendet werden. Tobias Faasen und Uwe Kämpken für Borth, Ricarda Lambertz und Klaus Wittmann für Rheinberg, Reinhard Albus und Anna Rasche für Budberg, sowie Heinz Engelke und Brigitte Devers für Orsoy.

Die Rheinberger Christdemokraten freuten sich über den Besuch ihres neuen Europaabgeordneten Stefan Berger, der einen Einblick in seine neuen Aufgaben in Brüssel gab. Zu den diskutierten Themen des Abends zählte der „Europäische Green Deal“, wonach Europa bis 2050 klimaneutral werden soll. Stefan Berger, vertritt insbesondere den Niederrhein, Düsseldorf und Mettmann im Europäischen Parlament und gehört dem parlamentarischen Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) an.