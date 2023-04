Parteien in Rheinberg CDU-Stadtverband ehrt Mitglieder

Der CDU-Stadtverband Rheinberg hat gemeinsam mit seinen Ortsverbandsvorsitzenden bei einer niederrheinischen Kaffeetafel im Restaurant Zur Alten Apotheke am Großen Markt Jubilare für die Jahre 2022 und 2023 geehrt. In diesem Jahr waren insgesamt 24 Damen und Herren an der Reihe – 16 Mitglieder für 2022 und acht für das Jahr 2023.