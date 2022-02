Haushaltspolitik in Rheinberg : CDU sieht keinen Spielraum mehr

Rheinberg Die Fraktion warnt: Für frewillige Leistungen sei im Rheinberger Haushalt kein Geld da – auch nicht für dringend benötigte Inklusionshelfer an den Schulen.

Inklusionsförderung sei eine freiwillige Leistung der Kommunen und gehöre an sich zu den Aufgaben der Landesregierung. Deshalb habe es im vergangenen Jahr im Kreis nur zwei Gemeinden gegeben, die diese Leistung ohne gesetzliche Verpflichtung gewährten. In den Rheinberger Haushaltsberatungen sei in der Politik wieder eine Neigung zu erkennen, freiwillige Leistungen anzusetzen. Solte es zu einer durch den Kreis verordneten Haushaltssicherung kommen, so die CDU, würden diese Leistungen als erste gestrichen. Kompensiert werden könnten sie am Ende nur, wenn erneut die Grundsteuer B für Hauseigentümer deutlich erhöht werde. „Wir wollen unseren Bürgern neben nie da gewesenen Energiekosten nicht auch noch nie da gewesene Steuersätze zumuten, die bei vorsichtigem Wirtschaften vermeidbar sind“, so die Partei. Spielräume für freiwillige Leistungen seien nicht mehr vorhanden.