Fußballklub im Rheinberger Norden will Kunstrasen CDU will für den TuS Borth in die Offensive gehen

Nach dem Aufstieg ist die Brust beim TuS Borth breit und stolz geschwellt. Abzulesen auf dem Banner, das Kicker und Fans beim Betreten der Anlage am Klubheim empfängt. „Wir sind wieder da in der Kreisliga A“ steht da in großen Lettern. Daneben: „Der TuS hat keine Bremse.“ Ob das die Realität beschreibt oder eher Wunschdenken formuliert, wird die Zukunft zeigen. Fragezeichen sind erlaubt. Nicht nur sportlich, weil die erste Mannschaft in der neuen Liga noch keinen Punkt auf dem Konto hat. Schwieriger als der Klassenerhalt wird wohl eine ganz andere Zukunftsfrage für den ambitionierten Klub im Norden der Stadt: Gelingt es in absehbarer Zeit, den Traum zu realisieren, den alten Ascheplatz durch einen modernen Kunstrasen zu ersetzen – und zudem am gut gepflegten Naturrasen Flutlichter erstrahlen zu lassen, um die Spiel- und Trainingszeit in die Dunkelheit zu verlängern?