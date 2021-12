Thema in der Rheinberger Ratssitzung am Dienstag : CDU ist für VHS-Räume im geplanten Amplonius-Anbau

Thema in der Rheinberger Ratssitzung am Dienstag

Der Anbau des Gymnasiums soll zwischen dem Altbau der Schule und dem Konvikt an der Lützenhofstraße gebaut werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die CDU-Fraktion vertritt in der Frage, ob der Anbau des Amplonius-Gymnasiums mit oder ohne VHS-Räume gebaut werden soll, eine vollkommen andere Meinung als die Mittelstandsvereinigung (MIT) in der CDU. Das betont Fraktionsvorsitzender Erich Weisser.

„Wir sind als CDU-Fraktion völlig anderer Meinung als die MIT“, sagt Weisser. Es sei absolut nachvollziehbar, wenn VHS-Leiter Jens Korfkamp argumentiere, dass er die Schulungsräume gerne in der Nähe der Verwaltug hätte. Erich Weisser: „Das wäre der Fall, wenn wir den Anbau mit VHS-Räumen bauen würden.“ Die Mehrkosten lägen bei 1,3 bis 1,5 Millionen Euro. Die VHS selbstkönnte aus eigenenRücklagen 300.000 Euro für die Möblierungbeisteuern.

Die Entscheidung, was mit der Pulverturmschule geschieht, möchte die CDU gern zurückstellen und zunächst in Ruhe eine Lösung suchen. Weisser: „Für die Sanierung sind 4,8 Millionen Euro angesetzt. Durch dieBaukostensteigerung muss man von 5,2 bis 5,4 Millionen Euro ausgehen. Und da ist der Ausbau des Dachgeschosses noch nichtberücksichtigt. Letztendlich sind wirschnell bei sechs Millionen Euro.“

Der Rat soll in seiner Sitzug am Dienstag, 14. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle, entscheiden, ob das Amplonius-Gymnasium mit oder ohne VHS-Räumenerweitertwird.