Kommunalpolitik in Rheinberg : Förderantrag: Abgeordnete soll Rheinberg helfen

Rheinberg Die CDU will sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Antrag auf finanzielle Förderung eines Sportheim-Neubaus auf der Anlage des SV Millingen an der Jahnstraße positiv beschieden wird.

Die CDU will sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Antrag auf finanzielle Förderung eines Sportheim-Neubaus auf der Anlage des SV Millingen an der Jahnstraße positiv beschieden wird. Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit dem SV Millingen und der Politik im Januar noch auf den letzten Drücker einen Antrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Hoffnung, über den „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten” 90 Prozent der Gesamtinvestition und damit rund 1,5 Millionen Euro vom Land zu bekommen, war groß gewesen. Als das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung bekanntgab, welche Projekte in diesem Jahr gefördert werden, war Rheinberg nicht dabei. Die Stadt fragte nach, dabei – so wurde später mitgeteilt – habe sich herausgestellt, dass der Antrag in Düsseldorf verlegt worden und erst durch die Hartnäckigkeit der Rheinberger gefunden worden war. Doch das war’s dann erst einmal, eine Berücksichtigung für dieses Jahr schloss das Land aus. Die Bezirksregierung stellte den Sachverhalt unterdessen anders dar und sagte, die Stadt habe den Antrag nicht, wie es den Antragstellern mitgeteilt worden sei, zusätzlich per E-Mail eingereicht. Zudem hätten ein Ratsbeschluss und eine Stellungnahme der Kämmerei gefehlt.