Innovationspreis beim Bundesparteitag : CDU bekommt ersten Preis für ihr Rheinberg-Spiel

Das Spiel ging an alle Rheinberger Haushalte. Foto: Uwe Plien

Die Freude im CDU-Stadtverband Rheinberg ist riesengroß. Das Rheinberg-Spiel, das die Partei im vergangenen Jahr im Kommunalwahlkampf allen Rheinberger Haushalten zur Verfügung gestellt hatte, hat den ersten Platz beim Ideenwettbewerb der CDU Deutschlands für innovative Parteiarbeit gewonnen. In einem Video waren die Idee und das Projekt zu dem Rheinberg-Spiel noch einmal vorgestellt und zusammengefasst worden. „Wir freuen uns sehr über den Preis und werden auch in Zukunft unseren Weg als CDU-Stadtverband Rheinberg mit einer modernen Parteiarbeit und neuen und kreativen Ideen weiter fortsetzen und weiterentwickeln“, so CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff.