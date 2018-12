Bilder aus Rheinberg: Grußkarten aus Ossenberg

Rheinberg Carsten Kämmerer wollte eine Postkarte aus seiner Heimat verschicken, fand keine und fertigt seitdem selbst welche an.

Alles begann mit dem simplen Wunsch, einen Gruß zu versenden. Ganz altmodisch, handgeschrieben auf einer Ansichtskarte mit Ossenberger Motiv. Gar nicht so einfach, musste Carsten Kämmerer feststellen. Denn neue Postkartenexemplare gab es gar nicht. Als das Malergeschäft Nehnes vor gut 20 Jahren den Betrieb einstellte, hatte Kämmerer den Restbestand an Ossenberg-Karten in Schwarz-Weiß gekauft.