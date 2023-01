Unbekannte in Malteser-Jacken Caritasverband warnt vor falschen Spendensammlern

Der Caritasverband Moers-Xanten macht darauf aufmerksam, dass derzeit Personen in Rheinberg versuchten, Geldspenden im Namen der Caritas zu sammeln. Wie der Caritasverband am Dienstag mitteilte, tragen sie Malteser-Jacken und sollen sehr forsch in ihrem Auftreten sein. Der Caritasverband Moers-Xanten machte deutlich, dass keine seiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter damit beauftragt worden seien, Geld- oder Sachspenden zu sammeln, indem sie persönlich in Geschäften, bei Privatpersonen oder anderen Einrichtungen vorstellig werden. Die Sammlung von Geldspenden erfolge ausschließlich per Überweisung auf das Konto des Caritasverbandes Moers-Xanten oder durch persönliche Abgabe der Spende in der Geschäftsstelle an der Neustraße 35 in Moers. Wer von vermeintlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Caritasverbandes aufgefordert werde, eine Spende abzugeben, solle bitte die örtliche Polizeidienststelle informieren. Bei Rückfragen steht der Caritasverband Moers-Xanten unter der Telefonnummer 02841 9010-35 zur Verfügung. Der Polizei war am Dienstag von falschen Sammlern in Rheinberg noch nichts bekannt.