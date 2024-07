Im Pfarrheim St. Peter in Rheinberg Caritasverband sagte den Ehrenamtlichen „Dankeschön“

Birgit Menschendörfer als Mitarbeiterin der Gemeindecaritas, gab zusätzlich eine Übersicht über die Angebote des Verbandes und gab allen Beteiligten mit einer kleinen Fragerunde einen Überblick darüber, wer an welchem Ort tätig ist. In Anbetracht der zahlreichen Teilnehmer wurde die Bandbreite und Vielfältigkeit des freiwilligen Engagements deutlich. Die Menschen engagieren sich in den unterschiedlichen Kirchengemeinden, in Pflegeheimen, in den offenen Ganztagsschulen, bei offenen Treffpunkten, Secondhand-Läden und in weiteren Projekten im Verbandsgebiet. Hier schenken sie den Besuchern ihre Zeit, geben ihr Wissen in Kursen weiter, helfen im Cafébetrieb und packen natürlich überall mit an, wo es gerade nötig ist.