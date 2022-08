Treffen im Rheinberger Pfarrgarten von St. Peter : Caritasverband dankt für ehrenamtliches Engagement

Rheinberg Bei herrlichem Sonnenschein würdigte der Caritasverband Moers-Xanten mit einem kleinen Fest das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Pfarrgemeinden, der CKD-Gruppen und an den verschiedenen Standorten des Verbandes.

Bei herrlichem Sonnenschein würdigte der Caritasverband Moers-Xanten mit einem kleinen Fest das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Pfarrgemeinden, der CKD-Gruppen und an den verschiedenen Standorten des Verbandes. Über 60 Teilnehmer waren dazu in den Pfarrgarten von St. Peter in Rheinberg gekommen.

Auch die Fachbereichsleiterin, Claudia Kohler, würdigte das großartige soziale Engagement für die Menschen. Angesichts der vielen Ehrenamtlichen wurde auch die Bandbreite und Vielfältigkeit des freiwilligen Engagements deutlich. Sie engagieren sich beispielsweise in den unterschiedlichen Kirchengemeinden oder in der Seniorenarbeit. Hier schenken sie den Besuchern ihre Zeit, geben ihr Wissen in Kursen weiter, helfen im Cafébetrieb und packen überall mit an, wo es gerade nötig ist.