Berufsleben : Viele Wege führen zum Berufsziel

Yvonne Evers (stehend) und Christian Schmieden (re.) beraten Georg Szymczak und Ursula Hadaschik bei den Urlaubsvorbereitungen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Mitarbeiter der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein landen nicht selten erst auf Umwegen auf Positionen, wo sie sich richtig wohlfühlen. Yvonne Evers und Christian Schmieden sind nur zwei Beispiele von vielen.

Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) bieten unterschiedliche Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren, und sind ein vielseitiger Arbeitgeber. Sechs- bis achtwöchige Praktika in der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger beispielsweise oder Praktika während des Studiums zum Sozialpädagogen – es gibt viele Wege. „Natürlich nehmen wir auch junge Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst leisten wollen“, erläutert CWWN-Sprecherin Andrea Emde. „Zudem haben wir Honorarkräfte beispielsweise für die Wochenendbetreuung in Wohngruppen an oder bei Ferienprogrammen.“ Auch Schulpraktika oder Orientierungstage wie beim „Girl’s Day“ sind möglich.

Bei den Caritas Wohn- und Werkstätten wird grundsätzlich unterschieden zwischen den Beschäftigten (das sind die Menschen mit Handicaps oder Behinderungen) und den Mitarbeitern und Angestellten (das sind die Betreuer). Nicht selten haben diese Angestellten ungewöhnliche Berufswege hinter sich und kommen erst über Umwege zum Ziel.

Info Initiativbewerbungen sind willkommen Internet Informationen zu aktuellen Stellen bei den Caritas Wohn- und Werkstätten unter karriere.cwwn.de. Auch Initiativbewerbungen sind willkommen. Werkstätten Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein unterhalten drei Werkstätten in Moers, Rheinhausen und Rheinberg. www.cwwn.de

So wie Yvonne Evers. Die Kamp-Lintforterin war schon als Jugendliche in der Pfarrgemeinde St. Paulus in ihrer Heimatstadt engagiert, hat sich dort beispielsweise um eine Disco für Menschen mit Behinderungen gekümmert. „Damals hatte die Caritas noch eine Werkstatt in Kamp-Lintfort und es gab schon Kontakte dorthin“, erinnert sich die heute 42-Jährige. So fand etwa an Gründonnerstag Jahr für Jahr ein von Ehrenamtlichen vorbereiteter Gottesdienst für die Beschäftigten statt.

Yvonne Evers wollte nach dem Abitur eigentlich Bibliothekarin werden, doch sei ihr das dann zu trocken gewesen. So absolvierte sie eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin im Peter-Janßen-Haus in Kamp-Lintfort. Nach dem Anerkennungsjahr bewarb sie sich auf eine Stelle als Gruppenleiterin im Berufsbildungsbereich und arbeitete ab 2000 in diesem Beruf. Dem Wunsch folgend, sich weiterzubilden, begann sie später berufsbegleitend Sozialpädagogik in Nimwegen zu studieren. „Ein Tag Theorie an der Uni, vier Tage Praxis in einem Betrieb“, erinnert sie sich. Von 2003 bis 2007 studierte sie und arbeitet seither im Sozialen Dienst bei der Caritas. Für sie nach wie vor eine Traumstelle. „Das war der richtige Weg für mich“, erzählt Yvonne Evers. „Ich bin in die Sozialpädagogik regelrecht reingewachsen.“

Bei Christian Schmieden ist es noch anders gelaufen. Der 29-Jährige hat nach dem Realschulabschluss zunächst eine Dachdeckerausbildung absolviert. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist“, erzählt er. Seine Zivildienststelle in einer Wohngruppe im St.-Josef-Haus in Issum brachte dann die Erkenntnis: „Das liegt mir mehr.“