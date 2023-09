Tag der offenen Tür in Rheinberg Caritas Werkstatt präsentiert ihre Vielfalt

(beaw) „Arbeit: Einfach machen“ ist das Motto beim Tag der offenen Tür in der Rheinberger Caritas Werkstatt gewesen. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über die Tätigkeiten innerhalb der Werkstatt am Nordring zu informieren. „Von der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Arbeiten in den einzelnen Gruppen war ich schon begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel produziert wird“, sagte eine Besucherin bei den Werkstattführungen, die vom Geschäftsbereichsleiter Michael Zimmer und dem Technischen Leiter der Rheinberger Werkstatt, Siegfried Thiel, angeboten wurden.