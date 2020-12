Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg : Der Schritt in das Arbeitsleben

Christoph Heinrichs (Personal/Soziales) – vorne links – und Geschäftsführer Arnd Lattenkamp gratulierten den Absolventen zum Abschluss. Foto: CWWN

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten in Rheinberg am Nordring haben Zertifikate an Teilnehmer mit Behinderungen verliehen. Sie werden nun in den Werkstätten der Caritas oder in anderen Betrieben eine Beschäftigung antreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Selbst wenn in Corona-Zeiten alles anders ist als sonst, wollen die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) nicht mit Traditionen brechen. Allerdings müssen dabei neue Wege eingeschlagen werden. Nach zwei Jahren beruflicher Bildung in den Werkstätten habe es bisher immer eine große Feier für alle Absolventen gegeben, heißt es. In diesem Jahr feiert jede Werkstatt für sich, um die Corona-Schutzverordnung einhalten zu können. Den festlichen Rahmen gibt es nach wie vor – allerdings mit Abstand.

Vier Teilnehmer mit Behinderung der Caritas-Werkstatt in Rheinberg am Nordring absolvierten einen Grundkurs und einen Aufbaukurs zur beruflichen Eingliederung. Zum Abschluss der Maßnahme haben alle Teilnehmer ein Zertifikat als Anerkennung ihrer Arbeit aus den Händen der Geschäftsführung erhalten.

Jeder Beschäftigte erhält einen Arbeitsplatz in den Werkstätten. Dieser ist auf seine individuellen Fähigkeiten abgestimmt. Dabei werden Wünsche, wo die Mitarbeiter eingesetzt werden, berücksichtigt. Neben den Arbeitsplätzen in den Werkstätten bieten die Caritas-Werkstätten auch Arbeitsplätze etwa in Handwerksbetrieben an und unterstützen bei der Vermittlung in versicherungspflichtige Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.