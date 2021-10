Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg : Caritas ehrt langjährige Mitarbeiter

Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein am Nordring in Rheinberg holten eine Feier nach, die im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen war.

Viele Veranstaltungen mussten im vergangenen Jahr auch bei den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) coronabedingt ausfallen. So auch die Jubilar-Ehrung, die gute Tradition ist, und in jedem Jahr stattfindet. Geehrt werden beschäftigte und angestellte Mitarbeiter die 25 oder 40 Jahre in den Werkstätten der CWWN arbeiten.