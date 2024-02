Karneval in Rheinberg Bunter Nachmittag des KAG mit vielen schönen Momenten

Das Publikum in der Aula des Sportvereins Concordia Ossenberg an der Kapellenfeldstraße erlebte ein karnevalistisches Spektakel. Der Karnevals-Ausschuss Gemütlichkeit (KAG) Ossenberg kehrte nach vierjähriger Pause mit einem „Bunten Nachmittag“ zurück. Die Veranstaltung begann pünktlich um 14.11 Uhr. Sitzungspräsident Michael Elsner führte gut gelaunt und spritzig durch die Büttensitzung, betonte in seiner Begrüßung die Werte des Vereins gegen Einfalt und Ausgrenzung, und erntete unterstützenden Applaus für die klare Positionierung zugunsten von Vielfalt und Toleranz.