Skulpturen-Ausstellung : Bunte Blickfänger in der grünen Galerie

Künstlerin Ingrid Dickschat-Lorenz präsentiert in der Ausstellung „Kukma – die 2.“ abstrakte Keramikarbeiten. In den Händen hält sie das Werk „Die Kriegerin“. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Budberg Bei der Ausstellung „Kukma – die 2.“ präsentieren acht Künstler vornehmlich abstrakte Werke im Skulpturen-Garten von Alfons Thesing.

Die Ausstellung „Kukma – die 2.“, die der Künstler Alfons Thesing initiiert hat und die am Wochenende ihren Auftakt hatte, geht am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Mai, weiter. In Thesings 1600 Quadratmeter großen Skulpturen-Garten stehen zahlreiche Plastiken aus Holz, Keramik und Metall, die er und zwei weitere Künstler präsentieren.

„Ich habe im Rahmen der Ausstellung insgesamt acht Künstler eingeladen“, erzählte der Rheinberger. Unter anderem präsentiere der spanische Graffiti-Künstler Jabier Landa Blanco seine Graffiti auf Bildern, aber auch auf einem Bauwagen. Darauf sind mehrere Hähne gesprüht. „Das habe ich mir gewünscht, weil hier auch Hühner frei rumlaufen. Das passt“, so Thesing. Blanco ist in Rheinberg bereits gut bekannt, war er unter anderem bei der Verschönerung des Zuffs mit Graffiti dabei. Zudem ist er fester Bestandteil im MAP-Programm.

Info Skulpturen-Garten öffnet erneut seine Tore Öffnungszeiten Der Skulpturen-Garten, Im Winkel 61, öffnet am Samstag, 18. Mai, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 19. Mai, von 12 bis 18 Uhr seine Tore. Programm Jeweils ab 14 gibt es Musik von Friederike Lisken und Martin Küpperbusch sowie Lesungen von Thomas Giese.

Neben den großen Holz-Skulpturen von Thesing sind auch Werke von Ingrid Dickschat-Lorenz sowie Klaus Küppers im Garten zu sehen. Dickschat-Lorenz (63) aus Rhede ist seit 32 Jahren freischaffende Künstlerin. „Alfons hat mich bei der ,Art of Eden’ gefragt, ob ich teilnehmen will“, sagte die Künstlerin und fügte hinzu: „Ich bin begeistert, die Atmosphäre hier ist toll.“ Ihre Aufbaukeramik füge sich gut in die Gartenlandschaft ein. „Die Aufbaukeramik ist schon Tausende von Jahren alt“, erklärte Dickschat-Lorenz. Wurden die Keramiken, die Schicht für Schicht aufeinander aufgebaut sind, ursprünglich als Gebrauchsgegenstände genutzt, verleiht die Rhederin ihnen eine künstlerische Signatur. Die gebrannten Werke hat sie kunstvoll bemalt. Ihre Skulpturen sind abstrakt, geometrische Formen stellen etwa beim Werk „Die Geschichtenerzähler“ eine Vielzahl an Gesichtern dar.

Ebenso abstrakt wie die Keramikarbeiten sind die Metall-Skulpturen von Klaus Küppers. „Ich verarbeite Metalle, die unter anderem Abfallprodukte sind“, erzählte der Rheinberger. In vielen Einzelschritten entstünden die Kunstwerke. So auch Küppers’ „Feuervogel“, bei dem er erst die Flügel anfertigte, dann den Körper und all die anderen Teile kreierte. Das Metall forme er entsprechend um. „Dafür muss das Metall glühend heiß sein“, erklärte Küppers. Seine Figuren sind schnell erkennbar, lassen dem Betrachter aber auch Raum für die Fantasie.

Jüngste Teilnehmerin im Feld mit abstrakten Buntstiftmalereien ist Thesings zehnjährige Enkelin Alina Pupovic, die zum zweiten Mal bei der Ausstellung mitwirkt.