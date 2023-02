Büttensitzung der Rhinberkse Jonges Ein Hauch von Bullerbü in Rheinberg

Ein Lehrer als Pfarrer verkleidet, ein Pfarrer, der zum Eulenspiegel wird, ein Millinger, der sich in Angela Merkel verwandelt und olle dolle Männer, die die Beinchen schwingen wie sonst nur die Damen: Im Karneval ist alles das erlaubt. Und alles das war in der ersten von drei Büttensitzungen der Rhinberkse Jonges in der ausverkauften Stadthalle am Freitag zu sehen. Da herrschte mehr als fünf Stunden eine gelöste Stimmung, weil die Freude darüber, endlich wieder Karneval feiern zu können, riesengroß war. Es wurde getanzt, geschunkelt, gelacht und gesungen und es wurde auch ordentlich ausgeteilt. Meistens in Richtung Stadtverwaltung und Politik. Bürgermeister Dietmar Heyde, mit Ehefrau Sabine im Publikum, bekam sein Fett weg und konnte herzlich darüber lachen, weil die Pfeile von der Bühne nicht vergiftet, die Botschaften allerdings durchaus ernst gemeint waren.