Arbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW „Ritterschlag“ für das Bürgerzentrum Alpsray

Für Hans-Peter Götzen ist es ein „Ritterschlag“. Dass das Bürgerzentrum Alpsray mit dem To Hoop als Gast- und Veranstaltungsstätte in die Arbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW aufgenommen worden ist, freut den 68-Jährigen sehr. Denn das wertet das Zentrum enorm auf. Schließlich sind die Alpsrayer nun in guter Gesellschaft mit so namhaften Einrichtungen wie dem Zakk in Düsseldorf, der Börse in Wuppertal, dem Bahnhof Langendreer in Bochum oder dem Bollwerk in Moers. Auch der Schwarze Adler in Vierbaum ist Mitglied in dem erlauchten Kreis, in den man nicht so mir-nichts-dir-nichts reinkommt – die Aufnahme muss man sich verdienen.