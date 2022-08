Rheinbergs Ortsteile : Spiel, Sport und Spaß am Bürgerzentrum

Alpsray Der Trägerverein bot zum 25-jährigen Bestehen des Bürgerzentrums Alpsray an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Das Ratespiel mit kniffeligen Fragen zur Rheinberger Stadtgeschichte brachte viele an ihre Grenzen.

Heinz Hendricks und Hans-Peter Ingenerf harrten aus. Die beiden Alpsrayer kümmerten sich an diesem Wochenende darum, dass die Gäste des Bürgerzentrums beim Jubiläum mit Wertmarken versorgt waren. Gleich am Eingang des Geländes zwischen Bürgerzentrum und Kindertagesstätte saßen sie in einem Holzhäuschen und tauschten Bargeld in die Alpsrayer Festival-Währung um. Gut, dass es Leute wie Hendricks und Ingenerf gibt. Ohne die könnte der Trägerverein eine solch‘ dreitägige Veranstaltung gar nicht stemmen.

Mit Bastian Korn & Band kam dann allmählich Stimmung auf. Der Pianist mit der hervorragenden Stimme und sein Zwillingsbruder Benny am Schlagzeug, unterstützt von Bass und Gitarre, boten im Programm „Beatles & more“ überwiegend pianolastige Beatles-Songs wie Get Back, Lady Madonna oder Come Together, aber auch John Lennons Imagine. Platz ließ diese tolle Band, die ihren Auftritt wegen technischer Probleme mit der Beschallungsanlage unterbrechen musste, auch für Eigenkompositionen von Bastian Korn wie den großartigen New-York-Song. Als dann am Abend Glam Bam die Bühne stürmte, konnte die Party richtig beginnen. 70er-Jahre-Hits an einem lauen Sommerabend, da kam so manches Tanzbein zum Einsatz.