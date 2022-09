Regionalverband Ruhr zu Kiesabbauplänen : Bürgerunfreundliches, fast schon zynisches Vorgehen

Rheinberg Die Menschen in Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn werden in Sachen Kiesabbaupläne vom Regionalverband Ruhr vertröstet. Den Bürgermeistern wurden die Pläne vorgestellt, aber sie dürfen nicht darüber sprechen. Das ist kein guter Stil.

Die geplanten Auskiesungen zumindest am linken Niederrhein sind kein Pappenstiel. Sollte durchgesetzt und realisiert werden, was der Regionalverband Ruhr (RVR) in Alpen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn vorhat und im Regionalplan festschreiben möchte, würden sich große Landschaftsteile durch neu hinzukommende Seen dramatisch verändern.