Geflüchtete Menschen in Rheinberg Bürgersprechstunde zur ZUE am Donnerstag in Orsoy

Die Bezirksregierung Düsseldorf als Betreiberin der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Orsoy lädt zu einer Bürgersprechstunde ein. Sie findet am Donnerstag, 25. April, statt. Die Einrichtungsleitung und Zuständige des Fachdezernats stehen den Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend ab 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Orsoy an der Egerstraße 13 als Gesprächspartner zur Verfügung. Bei der letzten Bürgersprechstunde Mitte März waren die Wellen der Empörung hochgeschlagen. Bei dem Treffen in der Orsoyer Kirche hatte die Bezirksregierung Düsseldorf bekannt gegeben, dass noch bis zum Jahr 2033 geflüchtete Menschen im alten Orsoyer Krankenhaus bleiben werden. Das war vorher nicht öffentlich bekannt gewesen. Die Eigentümergesellschaft der Immobilie hatte mit dem Land 2015 einen Pachtvertrag über zehn Jahre mit Option auf Verlängerung abgeschlossen.