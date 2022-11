Stromverbindungsleitung in Rheinberg : Amprion klärt Fragen zur Stromtrasse durch den Rhein

Rheinberg Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion bietet Sprechstunden an, um die Planfeststellungsunterlagen zur Rheinquerung zwischen Voerde und Rheinberg zu erläutern und Hilfe bei Verständnisfragen zu den Unterlagen zu geben.

Für die Termine ist eine Anmeldung erforderlich. Amprion hat im September 2022 bei der Bezirksregierung Düsseldorf den Antrag auf Planfeststellung für die Rheinquerung zwischen Voerde und Rheinberg gestellt. Amprion plant die Rheinquerung als Kombination aus zwei kurzen Freileitungsabschnitten und einem Erdkabelabschnitt sowie den dazugehörigen Übergabestationen. Um die Netzstabilität zu gewährleisten, soll die bestehende Freileitung bis zur Inbetriebnahme des Erdkabels zunächst durch eine provisorische Freileitung in der bestehenden Trasse ersetzt werden. Diese wird anschließend vollständig zurückgebaut. Zurzeit findet die Offenlage der Planfeststellungsunterlagen durch die Genehmigungsbehörde in Voerde und Rheinberg statt.

Begleitend bietet Amprion Bürgersprechstunden an, um die Unterlagen zu erläutern und offene Fragen zu klären: am Montag, 7. November von 16 bis 18.30 Uhr, Hotel am Fischmarkt, in Rheinberg (Fischmarkt 2); am Dienstag, 8. November, von 16 bis 18 Uhr, Hotel Niederrhein, Friedrichsfelder Straße 15, in Voerde