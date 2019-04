Schützen unterstützen : Bürgerschützen spenden an Haus Sonnenschein

Rheinberg Die Bürgerschützen Rheinberg haben eine Spende an den Förderverein des Hospizes Haus Sonnenschein überreicht.

Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Mitte März diesen Jahres wurde daher auf Vorschlag durch den Vorstand beschlossen, einen Betrag in Höhe von 250 Euro an den Förderverein Hospiz Haus Sonnenschein zu spenden. Nun wurde diese Spende in Form eines symbolischen Schecks an die Leiterin des Hospizes, Beate Bergmann, überreicht. Mit dem Geld, so sagte Bergmann freudestrahlend, werde ein wertvoller Beitrag geleistet für weiterhin erforderliche Investitionen in Innenausstattung und Hilfsmittel.