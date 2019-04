Kommentar zum Amplonius-Denkmal : Null Fehler – richtig!

Meinung Rheinberg Bürgermeister Frank Tatzel hat sich in der Debatte um das Amplonius-Denkmal für eine Korrektur der fehlerhaften Text-Tafel ausgesprochen. Das ist gut so.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Bürgermeister Frank Tatzel hat gehandelt und sich nun auch in der Sache in die leidige Debatte um das Amplonius-Denkmal aus Bronze eingemischt. Er hat einen Sponsor für eine neue Tafel an Land gezogen. Vor allem hat er endlich das ausgesprochen, was jedem hätte klar sein müssen: Die Fehler im Tafel-Text müssen korrigiert werden. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen oder darum, ehrenamtliches Engagement klein zu reden. Es geht um etwas Grundsätzliches: Wenn man einem Intellektuellen seiner Zeit, einem Mann der Bildung und der Literatur ein Denkmal setzt, darf es keine Fehler im Text geben. Nicht mal ein halber Buchstabe darf fehlen. Nicht bei Amplonius Rating de Berka.