Willkommenskultur in Rheinberg : Flüchtlinge in der Pulverturmschule

Die ersten Flüchtlinge ziehen jetzt in die umgebaute Schule ein. Bürgermeister Heyde hat die Anwohnerschaft in einem Brief informiert. Foto: Stadt

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister informiert die Anwohnerschaft über die neuen Nachbarn in der zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten Schule. Er freut sich über Signale des Willkommens.

Da die aktuell vorhandenen Unterkünfte nicht ausreichen, um die der Stadt Rheinberg zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen, ist nun die Schule am Pulverturm an der Kurfürstenstraße als Notunterkunft hergerichtet worden (wir berichteten mehrfach). Geplant ist es, hier vor allem Familien unterzubringen. Die 14 unterschiedlich großen Räume ermöglichten es, vier bis elf Personen im Familienverbund zu belassen, „damit sie die für sie ohnehin schwierige Situation gemeinsam bewältigen können“, heißt es aus dem Stadthaus.

Sobald die Restarbeiten im Schulgebäude abgeschlossen seien, würden – zunächst im Erdgeschoss und im Souterrain – in den nächsten Tagen die ersten Familien einziehen. Im ersten und zweiten Obergeschoss seien aus brandschutztechnischen Gründen noch Arbeiten notwendig, bis auch diese Räume genutzt werden könnten.

Bürgermeister Dietmar Heyde hat nun die Anwohner rund um den Pulverturm mit einem Infobrief über die anstehenden Veränderungen in ihrer Nachbarschaft informiert. Die Verwaltung sei froh, die leer stehenden Räumlichkeiten in der Pulverturm-Schule nutzen zu können und nicht, wie viele andere Kommunen, Sporthallen zur Unterbringung der geflüchteten Menschen zur Verfügung stellen zu müssen. „Mir ist bewusst, dass die anstehende Veränderung an der Schule am Pulverturm eine Herausforderung vor allem für die Anwohnerschaft darstellt“, so der Bürgermeister in seinem Anschreiben.

Umso mehr freue er sich darüber, dass ihm an vielen Stellen signalisiert worden sei, dass man die neuen Nachbarfamilien willkommen heiße und – soweit möglich – auch unterstützten werde. „Die Menschen haben eine große Kraftanstrengung auf sich genommen“, so Heyde: „Die Heimat und unter Umständen die dort noch verbliebene weitere Familie zurückzulassen, um das eigene und das Leben seiner Lieben zu schützen und den Weg in eine bessere Zukunft auf sich zu nehmen, erfordern Mut, Tatkraft und vor allem Hoffnung.“

Als Bürgermeister liege ihm die Fürsorge für alle Rheinbergerinnen und Rheinberger am Herzen. Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, den Flüchtlingsfamilien „ein Gefühl von Sicherheit in Rheinberg zu geben“. Er bedanke sich bei der Anwohnerschaft und allen, die sich darum bemühen, den Schutzsuchenden einen einigermaßen guten Start in dieses neue, für sie völlig fremde Leben zu ermöglichen.

(bp)