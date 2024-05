„Grundlage unserer Demokratie“ Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde gratuliert dem Grundgesetz

Das Grundgesetz sei „nicht nur das Fundament für die Demokratie, den Rechtsstaat und den Sozialstaat“, sondern garantiere den Gemeinden, Städten und Landkreisen auch ein Selbstverwaltungsrecht, erklärte Heyde. Artikel 28 sichere den Kommunen zu, dass sie im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft eigenverantwortlich regeln dürften. Dies geschehe in Ortsräten, Gemeinde- und Stadträten und in den Kreistagen, in denen vom Volk gewählte Vertreterinnen und Vertreter säßen und entschieden. „Das ist die Demokratie vor der Haustür", betonte Heyde. „Es ist gut und wichtig, dass die örtlichen Angelegenheiten direkt vor Ort diskutiert und geregelt werden dürfen.“ Er sei froh, dass das Grundgesetz den Kommunen dieses Recht auf Selbstverwaltung einräume. Er danke den „vielen Ehrenamtlichen“, die sich in Räten und Kreistagen für die Belange ihrer Kommunen und Gemeinschaft einsetzten.