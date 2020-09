Kommunalwahl 2020 : „Historische Ortskerne touristisch nutzen“

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeisterkandidaten: Der Amtsinhaber Frank Tatzel kandidiert diesmal nicht auf dem Ticket der CDU. Er möchte gerne den Tourismus insbesondere in Rheinberg ud Orsoy ausbauen.

Herr Tatzel, was war Ihr größter Erfolg in Ihrer fünfjährigen Amtszeit?

Frank Tatzel Im Bereich Schule konnten viele Projekte angestoßen oder abgeschlossen werden. In die Sanierung und den Umbau wurden erhebliche Mittel investiert. Ich nenne den Neubau Europaschule, den Umbau des Amplonius-Gymnasium, die Aufteilung der Grundschule St. Peter und der Grundschule Am Annaberg auf eigene Standorte. Außerdem konnten durch das erfolgreiche Abrufen der Mittel „Gute Schule 2020“ auch Verbesserungen der technischen Ausstattung erzielt werden. Sowohl für den Schul-, als auch für den Vereinssport ist der Bau der 3fach-Turnhalle ein wichtiger Baustein.

Vita Frank Tatzel ist (noch) 54 Jahre alt, er ist gebürtiger Rheinberger. Bis zu seiner Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister 2015 (damals parteilos, aber als CDU-Kandidat) arbeitete er bei der Sparkasse am Niederrhein. Er ist gelernter Bankkaufmann und Sparkassen-Betriebswirt. Tatzel ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder, er lebt in Wallach. Er war Vorsitzender der Werbegemeinschaft Rheinberg und Präsident des TuS 08 Rheinberg. Sport ist ein großes Hobby des unabhängigen Kandidaten.

Es wird auch jetzt im Wahlkampf viel davon gesprochen, dass es an einer Vision, einer übergeordneten Idee, einem zukunftsorientierten Konzept für die Stadt Rheinberg mit allen ihren Stadtteilen fehlt. Wie sieht Ihre Vorstellung einer solchen Vision aus?

Tatzel Im Anschluss an die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Rheinberg soll die Entwicklung der anderen Ortsteile gemeinsam mit der Bürgerschaft vorangetrieben und dementsprechende Förderanträge formuliert werden. Unsere Besonderheit ist, dass wir über zwei historische Ortskerne in Rheinberg und Orsoy verfügen. Dies sollte touristisch – besonders Fahrradtourismus – ausgebaut werden.